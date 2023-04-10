Песков заявил, что Париж не сможет стать посредником по Украине

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В Кремле не видят Францию посредником по конфликту на Украине, поскольку Париж косвенно и прямо вовлечен в конфликт, заняв сторону Киева, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Париж сейчас не может претендовать на роль какого-то посредника, потому что Париж фактически занимает сторону одного из участников конфликта", – отметил он.

По словам представителя Кремля, по этой причине пока трудно себе представить какие-либо посреднические усилия.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин предложил Эммануэлю Макрону внести со стороны Франции свой план урегулирования на Украине. По словам китайского лидера, затягивание украинского конфликта оказывает негативное воздействие на каждую из его сторон.

По его мнению, единственным верным решением украинского конфликта является его политическое урегулирование. КНР, отметил Си Цзиньпин, в подобных вопросах всегда выступала только за честность и справедливость, не руководствуясь личными интересами.

По его словам, Пекин готов сыграть конструктивную роль и поддержать мирные предложения Парижа.



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