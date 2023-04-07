Си Цзиньпин назвал затягивание украинского конфликта вредным для всех сторон

Фото: kremlin.ru

Затягивание украинского конфликта оказывает негативное воздействие на каждую из его сторон, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на неформальном ужине с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Причины украинского кризиса сложны, и любое затягивание нанесет ущерб всем сторонам. Скорейшее прекращение огня и боевых действий отвечает интересам всех сторон и целого мира", – приводит его слова ТАСС.

По мнению китайского лидера, единственным верным решением украинского конфликта является его политическое урегулирование. КНР, отметил Си Цзиньпин, в подобных вопросах всегда выступала только за честность и справедливость, не руководствуясь личными интересами.

"Стороны должны взять на себя ответственность и пойти навстречу друг другу, чтобы создать условия для политического урегулирования. Мы приветствуем конкретные предложения Франции по политическому урегулированию кризиса", – сказал председатель КНР.

По его словам, Пекин готов сыграть конструктивную роль и поддержать мирные предложения Парижа.

Ранее СМИ сообщали, что в ходе визита в КНР Макрону не удалось заставить Си Цзиньпина изменить свою позицию в вопросе боевых действий на Украине. По информации журналистов, французский лидер призывал китайского осудить "агрессию РФ", однако тот по итогам встречи на пресс-конференции ни разу не упомянул страну.



КНР призывает к скорейшему возобновлению мирных переговоров России и Украины – Си Цзиньпин

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