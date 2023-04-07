КНР и РФ нужно укреплять связи из-за ограничения Штатами их развития в инновациях – посол

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Китай и Россия должны укрепить взаимодействие из-за желания США ограничить развитие стран в сфере инноваций, считает посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. Об этом сообщает газета "Известия".

"Преимущества российской фундаментальной науки и китайской прикладной науки и их внедрение в производство эффективно сочетаются. Многочисленные инновационно-технические предприятия КНР начинают расширять сотрудничество с российскими партнерами, разворачивают техническую кооперацию с НИИ в таких сферах, как физика, информация и телекоммуникации, искусственный интеллект", – заявил посол.

По его мнению, сотрудничество двух стран в сфере высоких технологий показывает эффект китайско-российской формулы "1+1 = больше двух".

Он также заявил, что основа для создания китайско-российской инновационной среды была заложена во время коронавирусной пандемии, когда развивались новые формы сотрудничества в областях облачной экономики, интернета вещей и больших данных.

Ханьхуэй заявил, что США и страны Запада стремятся ужесточить ограничения для инновационного развития России и Китая, и сжимают пространство научно-технического существования и роста двух стран. Он считает, что из-за этого РФ и КНР необходимо укреплять стратегическое взаимодействие в формате "спина к спине".

Посол считает, что с помощью углубления и расширения инновационного сотрудничества между странами, нужно укрепить научно-техническую базу двух стран с опорой на собственные силы, и вместе противостоять давлению США.

"А также искать точки роста и как можно скорее осуществить стратегический прорыв в ключевых технологиях", – резюмировал посол.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Китай определили восемь важнейших направлений сотрудничества. Российский лидер отметил что среди таких направлений можно выделить: создание технологических партнерств, взаимоувязанное развитие инфраструктуры, а также кооперацию в финансовой сфере и реальном секторе.

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