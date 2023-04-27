Слова Си Цзиньпина в разговоре с Зеленским стали сигналом для США – СМИ

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Слова председателя КНР Си Цзиньпина, прозвучавшие в беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским, стали сигналом для Вашингтона. Об этом информирует издание The Washington Post.

"Китай выступил с предложением мира на Украине из 12 пунктов и заявил, что не будет "эксплуатировать ситуацию в корыстных целях" – это слегка завуалированный удар по США", – сообщается в материале.

Вместе с этим авторы статьи отметили, что украинский лидер и другие чиновники страны отказались исключать роль Китая в качестве посредника. По мнению издания, это связано с желанием Киева сохранить торговых партнеров.

Уточняется, что республика является второй по величине экономикой мира. Ее ресурсы слишком велики, чтобы отказываться от них, считают журналисты. В случае если американская сторона не предложит Украине альтернативу, то у Киева не будет другого варианта, кроме как пойти на сделку с КНР.

Накануне сообщалось, что Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. По словам китайского лидера, республика посодействует скорейшему прекращению огня на территории Украины.

После этого пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что у мирных планов Киева и Пекина существуют общие точки соприкосновения. Речь идет о неиспользовании ядерного оружия.