В Киеве заявили о готовности обсуждать любой мирный план, не приводящий к сдаче территорий

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов обсуждать любой мирный план, который не приведет к территориальным уступкам или заморозке конфликта. Об этом он сообщил в интервью CNN.

Он также добавил, что украинская сторона готова к обсуждению плана на территории Бразилии, если президент страны Луис Инасиу Лула да Силва готов принять у себя коалицию стран, стремящихся к миру "на основе этих принципов".

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден во время разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном пришел к выводу, что Китай должен сыграть роль в решении конфликта на Украине. Лидеры двух стран согласились с важностью продолжения взаимодействия с китайскими властями по этой теме.

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что некоторые положения мирного плана КНР могут стать базой для будущих мирных усилий. Вместе с тем он поблагодарил китайских коллег за небезразличие и искренние намерения внести вклад в урегулирование украинского кризиса.