У США нет конкретной информации о мирных инициативах Макрона по Украине

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Соединенные Штаты не владеют конкретной информацией о мирных инициативах французского лидера Эммануэля Макрона по Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.

"Мы не получали никакой информации об этом от французской стороны", – передает ТАСС ее слова.

Она отметила, что для получения информации Вашингтону необходимо связаться с Парижем.

Накануне в СМИ появилась информация, что французский лидер Эммануэль Макрон намерен обратиться к Китаю с предложением относительно переговоров между Россией и Украиной. Президент Франции считает, что план Парижа гипотетически поможет усадить стороны за стол переговоров.

Отмечается, что Макрон поручил своему дипломатическому советнику Эммануэлю Бонну проработать этот вопрос с главой китайской дипломатии Ван И.

19 апреля представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сказал, что китайские власти поддерживают Европу в стремлении оказать содействие скорейшему решению украинского конфликта.

