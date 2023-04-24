Макрон пообещал сделать все, чтобы украинский конфликт не расширился на Европу

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Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что "сделает все", чтобы конфликт не расширился на Европу и не стал глобальным. Об этом сообщает газета Parisien.

"Наша задача – помочь Украине выстоять всеми силами, не дать России победить, не допустить расширения этого конфликта. ...Мы сделаем все, чтобы эта война не расширилась", – заявил он.

Макрон также отметил, что Париж не втянется в конфликт, чтобы военная конфронтация не расширилась на Францию и Евросоюз.

По его словам, конфликт на Украине является "гибридным", так как противостояние затрагивает разные сферы, в том числе энергетику, продовольствие и информационные системы.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Макрон намерен обратиться к Китаю с предложением относительно переговоров между Россией и Украиной. Французский лидер считает, что план Парижа сможет усадить стороны за стол переговоров.

В Кремле отреагировали на сообщения о мирном плане Парижа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в Москве не получали от Франции никаких сообщений.

