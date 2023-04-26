Мирные планы Украины и КНР нашли общие точки соприкосновения – пресс-секретарь Зеленского

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У мирных планов Украины и Китая есть общие точки соприкосновения. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

"Глава КНР уже лично представил китайский мирный план, Владимир Зеленский рассказал о своей формуле мира. Приятно, что есть некоторые точки пересечения. Это касается неиспользования ядерного оружия, а также того, что нельзя государственные ядерные объекты брать в заложники", – уточнил он.

Как отметил Никифоров, переговорный процесс можно начать с обсуждения этих вопросов.

Пресс-секретарь президента Украины обратил внимание, что разговор Зеленского и главы КНР Си Цзиньпина стал первым серьезным диалогом после длительного перерыва. По мнению Никифорова, сейчас не стоит давать оценку этим переговорам, поскольку это была "ознакомительная лекция".

Никифоров добавил, что украинская сторона позитивно настроена в отношении предстоящего визита бывшего посла Китая в РФ Ли Хуэй. Дипломат сможет лучше ознакомиться с позицией Киева, подчеркнул он.

В свою очередь, украинский лидер после прошедших переговоров заявил, что конфликт на Украине не сможет быть урегулирован за счет территориальных компромиссов. По его мнению, территориальная целостность страны должна быть восстановлена в пределах границ 1991 года.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Глава республики заявил, что Китай посодействует скорейшему прекращению огня на территории Украины.

Новость прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, российская сторона обратила внимание на готовность КНР прилагать усилия для налаживания переговорного процесса, однако все призывы в сторону мира Киев не воспримет.

