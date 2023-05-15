Постпред КНР заявил о необходимости создания условий для начала переговоров по Украине

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Для возобновления переговоров по Украине необходимо создать условия, иначе можно прождать много лет. Такое заявление сделал постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь во время заседания Совбеза Всемирной организации.

"Любое комплексное решение всегда начинается с первого шага. Возобновление диалога, переговоров можно ждать в течение многих-многих лет", – приводит его слова ТАСС.

Он также призвал "не подливать масло в огонь конфликта" для получения от него прибыли, как это делают "некоторые страны".

По словам Чжан Цзюня, спецпредставитель КНР Ли Хуэй отправился в поездку, в ходе которой посетит Польшу, Францию, Украину, Германию и Россию. Целью данных визитов дипломат назвал диалог для выхода на политическое урегулирование конфликта на Украине.

Чжан Цзюнь также в очередной раз призвал незамедлительно урегулировать кризис политическим путем.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо подготовить вопросы гарантий безопасности и мирных переговоров. По его мнению, архитектура безопасности ЕС должна обеспечить отсутствие конфронтации с РФ и включать в себя полные гарантии безопасности Украины.



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