Макрон заявил, что ЕС нужно выстраивать архитектуру безопасности без конфронтации с РФ

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Архитектура безопасности Евросоюза должна обеспечивать отсутствие конфронтации с российской стороной, а также полные гарантии безопасности Украины. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью Opinion.

По его мнению, для достижения подобных целей Европе предстоит пройти еще много этапов.

Макрон добавил, что одной из задач ЕС на сегодняшний день является помощь Киеву в предполагаемом контрнаступлении. Помимо этого, Европе необходимо подготовить вопросы гарантий безопасности и мирных переговоров.

Президент Франции также заявил, что Россия потерпела "геополитическое поражение".

Ранее Эммануэль Макрон пообещал, что "сделает все", чтобы конфликт на Украине не расширился на Европу и не стал глобальным. Он также отметил, что Париж не втянется в конфликт, чтобы военная конфронтация не расширилась.

До этого СМИ сообщали о том, что президент Франции намерен обратиться к Китаю с предложением относительно переговоров между Россией и Украиной.