Глава МИД Франции допустила возобновление звонков Макрона Путину

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Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон может снова возобновить звонки президенту России Владимиру Путину. Об этом она заявила в интервью France Inter.

По ее словам, президенты двух стран не разговаривали с осени прошлого года.

Колонна считает, что одна из проблем России заключается в "ее заточении в параллельной реальности", а Франция не заинтересована в усилении "этой ментальной изоляции".

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва поддерживала активные контакты с Парижем, которые практически полностью были сведены на нет по инициативе французской стороны.

В январе 2023 года Макрон посетовал, что давно не говорил с Путиным. Он уточнил, что, несмотря на поддержку Украины, для Франции важно выстроить мир с Россией и выразил уверенность, что момент для этого обязательно настанет.