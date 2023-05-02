Расширение Евросоюза похоронило идею европейской автономии – сенатор Пушков

Фото: 123RF/mesutdogan

Автономия Европы стала невозможной из-за приема в ЕС восточноевропейских государств, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на сенатора Алексея Пушкова.

"Прием восточноевропейских стран в Евросоюз похоронил идею европейской автономии, однако в Париже и других европейских столицах почему-то об этом вовремя не догадались", – отметил Пушков.

По словам сенатора, Западная Европа сейчас находится в зависимости от стран Балтии и Польши.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу стремиться к автономии и перестать подстраиваться под "ритм США". Страны Евросоюза должны начать думать о собственных интересах, заявил французский лидер.

До этого сообщалось, что страны Восточной Европы заняли почти 32 миллиарда долларов с начала этого года. Эксперты связывают финансовые потери государств со спецоперацией на Украине. В частности, восточноевропейским странам нужно финансирование для приобретения энергоносителей и укрепления своих вооруженных сил.

Конфликт на Украине спровоцировал рост преступности в Восточной Европе – СМИ