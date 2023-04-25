Страны Восточной Европы заняли почти 32 млрд долларов с начала этого года – СМИ

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Государства Восточной Европы начали чаще обращаться за займами из-за финансовых проблем и энергетического кризиса. С начала этого года они заняли около 32 миллиардов долларов, говорится в материале агентства Bloomberg.

Согласно информации, занимать стали Польша, Венгрия, Румыния и другие страны данного региона. Авторы материала подчеркнули, что для них финансовые потери из-за спецоперации на Украине возрастают.

"Чтобы помочь оплатить эти счета, правительства Восточной Европы выходят на международные долговые рынки как никогда раньше", – указали обозреватели агентства.

По данным издания, странам Восточной Европы нужно финансирование для приобретения энергоносителей и укрепления своих вооруженных сил. Также средства необходимы для предоставления помощи украинским беженцам, резюмировали авторы статьи.

Ранее бывший министр финансов России Михаил Задорнов заявил, что мировая экономика впервые с 2008 года находится в кризисе. По его словам, ситуацию в мировой экономике стали оценивать иначе в начале марта на фоне падения банков США и Европы. Сам кризис характеризуется устранением накопленных дисбалансов в структуре мировой или национальной экономики, добавил экономист.