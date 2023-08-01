Европу может ожидать стремительный финансовый кризис – СМИ

Фото: 123RF/pabloavanzini

Европейские экономики может ожидать глубокая рецессия, которая будет хуже, чем в 2008 году. Такой прогноз сделало издание UnHerd.

По мнению экспертов, беспокойство вызывает тот факт, что спрос на кредиты в коммерческом секторе Европы упал до исторического минимума. Кроме того, инвестиции в европейских странах упали примерно на ту же величину, что и во время рецессии в 2008–2009 годах.

Издание отмечает, что новая рецессия может отличаться стремительностью, тогда как в 2008 году кризис развивался поэтапно. Однако, аналитики обращают внимание на тот факт, что безработица в Европе находится на низком уровне, что не является характерным для спада экономики.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз хотел бы вкладывать бюджетные средства в граждан Европы, а не в Украину. Однако, по его мнению, у ЕС "нет выбора".



Финский аутлет обанкротился из-за отсутствия российских туристов



