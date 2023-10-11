Путин заявил, что экономика ЕС находится у "нулевой отметки"

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Экономика Евросоюза находится у "нулевой отметки", потому что европейцы переплачивают за поставки нефти, газа и нефтепродуктов. Об этом заявил Владимир Путин.

Кроме того, их промышленное производство с марта 2023 года оказалось в отрицательной зоне, уточнил он на пленарном заседании Российской энергетической недели.

По данным президента, реальные располагаемые доходы населения стран еврозоны снизились в первом квартале 2023 года на 1,2%, а в России, наоборот, выросли на 4,4%. Также во втором квартале в РФ они увеличились на 5,3%.

Путин признался, что текущая экономическая политика властей стран Европы вызывает у него удивление, но "это их выбор", подчеркнул глава государства.

Также президент отметил, что сейчас наблюдается переход мировой экономики к многополярной модели, в которой действуют несколько центров роста, а место, роль и значение каждой страны определяются тем, как она воспринимает эти процессы.

Помимо этого, Сергей Собянин поделился, что доходы столичного бюджета за последние 12 лет увеличились в 3,2 раза. Мэр заметил, что доходы российской столицы зависят в том числе от экономики всей страны. По его словам, в экономическом плане Москва справляется, однако это было бы невозможно без поддержки федеральных властей.

Путин прокомментировал экономическое состояние европейских стран и США