Путин заявил, что Армения не выходит из СНГ

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Владимир Путин сообщил, что Армения "никуда не выходит" из Содружества Независимых Государств. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита СНГ.

Как утверждает президент РФ, он провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на тему саммита СНГ, на который последний не приехал. В связи с этим глава государства подчеркнул, что все понимают, почему его армянский коллега не приехал на данное мероприятие.

Профессор факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова Алексей Фененко, в свою очередь, сообщил радио КП, что Армения начала отворачиваться от России еще в 2002 году.

Он добавил, что на сайте НАТО можно заметить, что армянская сторона ведет с Альянсом немалое количество военных программ. При этом эксперт сделал акцент на том, что второй президент Армении Роберт Кочарян и другие лидеры Армении не раз заявляли, что их страна делает ставку на Запад и Европу.

"Армения отнюдь не при Пашиняне, а еще при Саргсяне подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом. И была членом программы "Восточное партнерство". Вот такое "пророссийское" государство", – подчеркнул Фененко.

Ранее Владимир Путин на саммите заявил, что Украина и Грузия, которые входят в состав СНГ, не ведут активности в объединении, а Молдавия практически утратила свою идентичность.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. 20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха. Жителей региона стали перевозить в Армению.

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе