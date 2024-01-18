Лавров назвал суверенным решением отказ Аргентины от вступления в БРИКС

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Отказ Аргентины от вступления в БРИКС является суверенным решением государства. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

"Это суверенное решение страны, которая была приглашена присоединиться к БРИКС", – подчеркнул он.

Как уточнил министр, когда правительство лидера страны Хавьера Милея освоится, тогда там смогут окончательно указать свою позицию.

С 1 января 2024 года председательство в БРИКС перешло России. Согласно опубликованной концепции Кремля, председательство РФ будет направлено на обеспечение преемственности и дальнейшее укрепление СНГ.

Владимир Путин ранее заявил, что в состав объединения хотят войти около 30 стран. Для этого, по его словам, будут прорабатываться модальности новой категории стран – партнеров БРИКС.

На саммите БРИКС в ЮАР в августе 2023 года решили пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС. Позднее Аргентина отказалась от участия в объединении. Полноценное участие новых стран в организации началось с 1 января 2024 года.

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