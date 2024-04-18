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18 апреля, 21:42

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Nation: в Кении разбился вертолет с главой обороны страны на борту

В Кении разбился вертолет с главой обороны страны на борту

Фото: AP Photo/Gaia Anderson

В Кении на границе округов Западный Покот и Эльгейо-Мараквет разбился военный вертолет, на борту которого находился глава сил обороны республики Фрэнсис Оголла. Об этом пишет Nation.

По данным кенийских правоохранителей, пять пассажиров погибли, еще трое доставлены в медицинские учреждения на военном самолете.

Ранее 2 человека погибли после столкновения двух самолетов в Кении в начале марта. Инцидент случился с пассажирским самолетом, который следовал из аэропорта Уилсона в Найроби до аэропорта Диани, и тренировочным бортом.

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