Nation: в Кении разбился вертолет с главой обороны страны на борту

18 апреля, 21:42Происшествия
Фото: AP Photo/Gaia Anderson
В Кении на границе округов Западный Покот и Эльгейо-Мараквет разбился военный вертолет, на борту которого находился глава сил обороны республики Фрэнсис Оголла. Об этом пишет Nation.
По данным кенийских правоохранителей, пять пассажиров погибли, еще трое доставлены в медицинские учреждения на военном самолете.
Ранее 2 человека погибли после столкновения двух самолетов в Кении в начале марта. Инцидент случился с пассажирским самолетом, который следовал из аэропорта Уилсона в Найроби до аэропорта Диани, и тренировочным бортом.
Во Флориде небольшой самолет упал на парк жилых фургонов