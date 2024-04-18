В Москве найден автомобиль подозреваемого в убийстве на парковке

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

В Москве нашли машину, на которой, по некоторым данным, скрылся подозреваемый в убийстве мужчины в Люблине. Об этом столичная прокуратура сообщает в своем официальном телеграм-канале.

"Брошенный автомобиль BMW был обнаружен на улице Новороссийской", – уточняется в публикации надзорного ведомства.

Прокуратура ЮВАО координирует работу правоохранителей по данному делу.



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Конфликт между мужчинами произошел на Краснодарской улице 17 апреля. По данным СК, 21-летний водитель припарковал свой автомобиль на тротуаре, что вызвало недовольство у 24-летнего местного жителя. Между ними начался словесный конфликт, после чего подозреваемый множество раз ударил пострадавшего руками и ногами и нанес не менее одного удара ножом в область живота оппонента.

Нападавший скрылся с места происшествия, а 24-летний мужчин умер в больнице от полученных травм. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Позже была установлена личность подозреваемого. Им оказался гражданин одной из стран СНГ, который находился в РФ нелегально.

