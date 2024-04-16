Спутник "Аист-2Д" завершил работу на орбите

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Малый космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Аист-2Д" спустя почти 8 лет существования на орбите прекратил работу. Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".

В сообщении отметили, что спутник был запущен в ходе первого в истории старта с космодрома Восточный. Космический аппарат проработал на орбите с 2016 года, превысив заявленный срок активного существования более чем в два раза.

В "Роскосмосе" уточнили, что за время работы спутник отснял более 93 миллионов квадратных километров площади Земли. Космический аппарат осуществлял мониторинг разрушений инфраструктуры, выявлял места незаконной добычи полезных ископаемых и свалки отходов, а также отслеживал пожары, извержения и наводнения.

Сейчас специалисты РКЦ "Прогресс", разработавшие "Аист-2Д", работают над созданием эффективных космических аппаратов с использованием отработанных в полете технических решений, говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов рассказал, что "Роскосмос" и NASA собираются создать универсальные стыковочные модули. Это сделают с целью взаимопомощи в космосе в случае нештатных ситуаций.