16 апреля, 16:02Наука
Мусор с МКС упал на Землю и пробил крышу дома во Флориде
Фото: roscosmos.ru
Мусор с МКС достиг Земли спустя три года и повредил крышу дома во Флориде. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на данные NASA.
В материале уточняется, что в марте 2021 года со станции выбросили груз с непригодными батареями, общая масса которых составляла примерно 2,6 тысячи килограммов.
Ученые рассчитывали, что отходы сгорят в атмосфере в начале марта 2024 года. Однако часть груза уцелела и пробила кровлю дома в Нейплсе.
В ноябре прошлого года российский космический корабль "Прогресс МС-24" увел Международную космическую станцию от столкновения с космическим мусором.
Двигатели грузового корабля проработали 316,5 секунды и выдали импульс величиной 0,5 метра в секунду. В итоге высота орбиты МКС увеличилась на 900 метров. После коррекции ее минимальная высота составила 419,1 километра, а максимальная – 436,1 километра.
Грузовой корабль "Прогресс МС-24" отстыковался от МКС