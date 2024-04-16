Мусор с МКС упал на Землю и пробил крышу дома во Флориде

Фото: roscosmos.ru

Мусор с МКС достиг Земли спустя три года и повредил крышу дома во Флориде. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на данные NASA.

В материале уточняется, что в марте 2021 года со станции выбросили груз с непригодными батареями, общая масса которых составляла примерно 2,6 тысячи килограммов.

Ученые рассчитывали, что отходы сгорят в атмосфере в начале марта 2024 года. Однако часть груза уцелела и пробила кровлю дома в Нейплсе.

В ноябре прошлого года российский космический корабль "Прогресс МС-24" увел Международную космическую станцию от столкновения с космическим мусором.

Двигатели грузового корабля проработали 316,5 секунды и выдали импульс величиной 0,5 метра в секунду. В итоге высота орбиты МКС увеличилась на 900 метров. После коррекции ее минимальная высота составила 419,1 километра, а максимальная – 436,1 километра.

