"Роскосмос" сообщил об утечке воздуха на российском сегменте МКС

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Утечка воздуха произошла на российском сегменте МКС, экипажу и самой станции ничего не угрожает. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

"Действительно, специалисты фиксируют утечку воздуха на борту МКС. Экипаж регулярно проводит работы по поиску и устранению возможных мест утечки, а данные, поступающие с борта станции, передаются для анализа специалистам в штатном режиме", – сказали в госкорпорации.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на руководителя программы NASA на МКС Джоэля Монтальбано, утечку наблюдают в хвостовой части МКС.

"Мы видели, что утечка увеличилась примерно за неделю до последнего запуска "Прогресса" и его стыковкой со станцией", – сказал он.

Глава программы NASA на МКС уточнил, что воздух в переходной камере модуля "Звезда" стал уходить в два раза быстрее.

По словам Монтальбано, специалисты находятся в контакте с российскими коллегами по вопросу следующих шагов. Однако сейчас данная ситуация не влияет на безопасность экипажа, указал он.

В прошлом году российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб в открытом космосе отключили неисправный контур дополнительного радиатора на модуле "Наука" от основного контура модуля. До этого они вышли в открытый космос, открыв выходной люк модуля "Поиск" Международной космической станции.