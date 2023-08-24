МКС уклонилась от космического мусора с помощью двигателей модуля "Звезда"

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Международная космическая станция (МКС) уклонилась от космического мусора с помощью двигателей российского модуля "Звезда". Об этом сообщается в телеграм-канале госкорпорации "Роскосмос".

"Двигатели модуля были включены в 18:00 по московскому времени. Они проработали 21,5 секунды и выдали импульс величиной 0,3 метра в секунду", – отметили в корпорации.

По предварительным данным "Роскосмоса", высота орбиты МКС сократилась на 500 метров. При этом параметры орбиты после коррекции составили минимальную высоту в 414,37 километра, а максимальную – 434,59 километра.

В госкорпорации уточнили, что данный маневр не окажет влияния на стыковку транспортного грузового корабля "Прогресс МС-24" со станцией, которая должна произойти в пятницу, 25 августа.

В "Роскосмосе" добавили, что в настоящее время на МКС работает экипаж 69-й длительной экспедиции в составе космонавтов госкорпорации Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Андрея Федяева, а также астронавтов NASA Франциско Рубио, Стивена Боуэна и Вуди Хобурга и астронавта Объединенных Арабских Эмиратов Султана аль-Нейади.

До этого в "Роскосмосе" сообщили, что двигатели корабля России "Прогресс МС-22" помогли МКС осуществить маневр уклонения от космического мусора 14 марта. В госкорпорации уточняли, что двигатели проработали 135 секунд и выдали импульс величиной 0,3 метра в секунду.

По информации "Роскосмоса", за все время полета станции было осуществлено 336 коррекций высоты ее орбиты, в том числе 185 – с помощью российских "Прогрессов".



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