Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-24" стартовала с Байконура

Фото: roscosmos.ru

Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-24", который отправится к Международной космической станции, стартовала с Байконура. Об этом сообщает РИА Новости.

Полет грузового корабля к МКС займет двое суток, стыковку со станцией планируется провести 25 августа в 06:50 по московскому времени. "Прогресс МС-24" будет пристыкован к модулю "Звезда" российского сегмента станции.

Грузовой корабль доставит на МКС почти 2,5 тонны грузов, среди которых 500 килограммов топлива для дозаправки станции, 40 килограммов азота для пополнения атмосферы, 420 килограммов питьевой воды, а также более 1,5 тонн сухих грузов для экипажа, в том числе оборудование для проведения экспериментов.

В ночь на 21 августа грузовой корабль "Прогресс МС-22" покинул Международную космическую станцию, совершив отстыковку от служебного модуля "Звезда", чтобы освободить место для следующего корабля.

Ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс" установили на старт космодрома Байконур