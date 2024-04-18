В Москве найден второй автомобиль подозреваемого в убийстве из-за парковки

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве обнаружили еще один автомобиль подозреваемого в убийстве мужчины из-за парковки. Об этом столичная прокуратура сообщила в своем телеграм-канале.



По их данным, транспортное средство нашли на улице Верхние Поля. На видео, размещенном ведомством, видно, что мужчина припарковывает черное авто на стоянку, выходит из него, а затем садится на пассажирское сиденье отечественного ВАЗ.

Кроме того, как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, мужчина несколько раз менял авто, чтобы скрыться. По данным другого источника, чьи слова приводит ТАСС, подозреваемого ищут уже в нескольких регионах России.

"Одновременно изучается информация, мог ли он покинуть пределы Российской Федерации", – отметил собеседник агентства.



Ранее в столице нашли первый автомобиль, на котором скрылся подозреваемый в убийстве. По данным прокуратуры, черный BMW обнаружили на Новороссийской улице.

Трагедия произошла 17 апреля, когда в ходе конфликта на парковке возле жилого дома на Краснодарской улице 24-летний мужчина ударил ножом 21-летнего жителя. Последний скончался в реанимации. По информации СКР, возможным убийцей является гражданин одной из стран СНГ, нелегально находящийся в РФ. Сейчас его ищут.