Глава Ставрополья: угрозы для жизни двоих летчиков упавшего самолета нет

Фото: телеграм-канал "Владимир Владимиров"

Жизни двоих летчиков самолета Ту-22М3, упавшего на севере Ставропольского края, ничего не угрожает, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.

По его словам, с пострадавшими работают краевые медики. Они делают все необходимое. В ближайшее время пациентов перевезут в военный госпиталь, который находится за пределами Ставрополья.

Ранее Владимиров сообщил, что третий летчик погиб. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего. Поиски четвертого летчика продолжаются.

О крушении воздушного судна стало известно утром в пятницу, 19 апреля. Губернатор уточнил, что самолет упал в поле в безлюдном месте на территории Красногвардейского округа.

Это был дальний ракетоносец-бомбардировщик, который возвращался на аэродром после выполнения боевого задания. Боекомплекта на борту не было. По данным Минобороны, причиной падения самолета Ту-22М3 могла стать техническая неисправность.

