Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся за сутки на 123 см

Фото: телеграм-канал "МЧС Курганской области"

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08:00 (06:00 по московскому времени) 17 марта, поднялся за сутки на 123 сантиметра и достиг 865 сантиметров. Об этом сообщается на странице городской администрации в соцсети "ВКонтакте".

Уровень воды уже превысил отметки неблагоприятного явления в 700 сантиметров и опасного явления в 850 сантиметров.

В городской администрации также сообщили, что вода продолжает прибывать в микрорайон Тополя в Курган и призвали его жителей немедленно эвакуироваться.

Согласно новому прогнозу ГУ МЧС, подъем воды в реке Тобол у Кургана в ближайшие 1–2 дня продолжится, рост уровня воды ожидается от 30 до 100 сантиметров.

К 15 апреля уровень воды в реке достигал 631 сантиметра, к 16 апреля – 742 сантиметров. В ночь на 17 апреля уровень воды составлял 830 сантиметров.

Из-за осложнения обстановки с паводком в Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС регионального уровня.

В зоне подтопления в Курганской области, согласно данным МЧС РФ, могут оказаться 62 населенных пункта, 4 300 домов, 5 550 приусадебных участков и 600 дачных участков. Паводок может коснуться 18 718 человек.

