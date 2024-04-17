Уровень Тобола в Кургане поднялся на 24 см за 2 часа

Фото: телеграм-канал "Город Курган"

Рост уровня воды в реке Тобол в Кургане стал более интенсивным и достиг 830 сантиметров. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона.

"Уровень воды в Тоболе продолжает расти, рост стал более интенсивным. В Кургане на 17 апреля на 02:00 (00:00 по московскому) уровень составляет 830 сантиметров", – указано в сообщении.

Власти подчеркнули, что за последние два часа уровень воды возрос на 24 сантиметра.

Сообщается, что в Кетовском округе уровень реки также продолжает расти. Жителей подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа призвали незамедлительно эвакуироваться.

Из-за осложнения обстановки с паводком в Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС регионального уровня.

Всего же в зоне подтопления в Курганской области, по данным МЧС РФ, могут оказаться 62 населенных пункта, 4 300 домов, 5 550 приусадебных участков и 600 дачных участков. Паводок может коснуться 18 718 человек.

