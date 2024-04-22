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22 апреля, 07:30

Происшествия

Новости мира: в Сирии произошел пожар на нефтепроводе

Новости мира: в Сирии произошел пожар на нефтепроводе

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В Сирии из нефтепровода забил фонтан огня. Как пишут местные СМИ, неизвестные хотели украсть топливо и проделали в трубе дыру. Топливо вырвалось и от искры загорелось. Один из злоумышленников погиб на месте. В настоящее время огонь пытаются остановить при помощи насыпей из земли и песка.

Тем временем в Нью-Дели вспыхнула свалка Газипур, которая считается самой большой в Индии. Каждый год гора отходов вырастает на 10 метров. Врачи и экологи несколько лет заявляют о вреде этого полигона, который превышает площадь 40 футбольных полей.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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