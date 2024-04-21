Новости регионов: такси врезалось в припаркованную фуру в Мытищах

Такси выехало на встречную полосу, столкнулось с другой машиной и врезалось в фуру в Мытищах. По данным МВД Подмосковья, водитель такси погиб на месте.

Тем временем в Новосибирске произошел пожар на крыше многоэтажного жилого дома. К данной минуте открытое горение уже ликвидировано, сообщили в МЧС. Ранее огонь распространился на 900 квадратных метров. Сообщается, что пострадавших нет.

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