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Новости

21 апреля, 12:45

Происшествия

Новости регионов: такси врезалось в припаркованную фуру в Мытищах

Новости регионов: такси врезалось в припаркованную фуру в Мытищах

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Такси выехало на встречную полосу, столкнулось с другой машиной и врезалось в фуру в Мытищах. По данным МВД Подмосковья, водитель такси погиб на месте.

Тем временем в Новосибирске произошел пожар на крыше многоэтажного жилого дома. К данной минуте открытое горение уже ликвидировано, сообщили в МЧС. Ранее огонь распространился на 900 квадратных метров. Сообщается, что пострадавших нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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