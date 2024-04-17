Росавиация: ситуация с полетами авиакомпаний РФ в Дубай стабилизируется

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Российские авиалинии возобновляют рейсы в Дубай и из него после приостановки. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

"В настоящее время ситуация с отправкой рейсов по направлениям в и из Дубая стабилизируется", – говорится в сообщении.

К 20:00 по московскому времени российские авиаперевозчики выполнили между РФ и Дубаем около 30 рейсов.

Ранее "Аэрофлот" перенес несколько рейсов из Дубая в Москву из-за непогоды. На ОАЭ обрушились сильные ливни, из-за чего в Международном аэропорту Дубая затопило взлетную полосу. Более того, по всей стране затопило дороги.

