Грузовик повредил облицовку терминала в аэропорту Пулково

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Спецавтомобиль ООО "Транспит Северо-Запад", проезжая под зданием терминала в аэропорту Пулково, не рассчитал габариты и повредил часть облицовки здания, сообщает РИА Новости со ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру.

В результате инцидента никто не пострадал. Последствия аварии устраняются.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения.

Ранее сообщалось, что самолет Superjet 100 авиакомпании "Россия" после посадки выкатился вправо от ВПП в аэропорту Саранска.

Борт выкатился с полосы примерно на 10 метров. В самолете находились 87 пассажиров и члены экипажа. Никто не пострадал, а самолет повреждений не получил.