Минтранс США подтвердил гибель шести человек при обрушении моста в Балтиморе

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Глава Минтранса США Пит Буттеджадж на брифинге в Белом доме подтвердил гибель шести человек при обрушении моста в Балтиморе. Трансляция пресс-конференции велась на YouTube-канале.

Также он заявил, что еще семь человек получили тяжелые ранения. При этом Буттеджадж считает, что количество погибших могло бы вырасти, если бы не время суток и сигнал, который прозвучал до столкновения корабля с мостом.

Однако, по словам министра, обрушение строения негативно повлияет на поставки в США, так как порт играл важную роль в этом процессе.

"Мы обеспокоены влиянием на местную экономику, поскольку около 8 тысяч рабочих мест напрямую связаны с деятельностью порта", – подчеркнул он.

Ранее в СМИ со ссылкой на представителя береговой охраны США появилась информация о том, что шесть человек погибли в результате обрушения моста в Балтиморе. При этом источник уточнил, что экстренные службы вряд ли смогут найти живыми этих граждан. По его словам, на это повлияет низкая температура в воде.

Утром 26 марта в Сети опубликовали видео, на котором зафиксировано обрушение моста в американском штате Мэриленд. Грузовое судно врезалось в одну из опор строения, после чего конструкция рухнула в воду, куда также упали несколько автомобилей. Сам корабль воспламенился и затонул.

В штате Мэриленд в связи со случившимся ввели режим чрезвычайного положения.

