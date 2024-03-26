Автомобильный мост обрушился в Балтиморе из-за врезавшегося судна

Фото: телеграм-канал "Белорусский силовик"

Мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта обрушился в американском городе Балтимор в штате Мэриленд после того, как в него врезалось грузовое судно. Об этом сообщает Fox Baltimore.

В настоящий момент движение перекрыто в обе стороны. Власти Балтимора назвали данную ситуацию происшествием с большим количеством пострадавших.

Как уточняет радиостанция WTOP, после обрушения моста несколько машин оказались в воде. Врезавшееся судно загорелось и затонуло. На территорию ЧП выехали экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Казани обрушился козырек магазина. Как уточнили в Главном управлении МЧС России по Татарстану, людей под завалами не оказалось. Обрушение произошло на площади 75 "квадратов".

До этого стало известно, что два человека попали в больницу после обрушения кирпичной печи на заводе по производству стеклянных бутылок в армянском городе Абовяне в 15 километрах от Еревана.