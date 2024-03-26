Президент США сообщил, что мост в Балтиморе обрушился из-за несчастного случая

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Автомобильный мост в Балтиморе был разрушен из-за несчастного случая. Об этом сообщил американский президент Джо Байден на пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, оснований в поиске какого-либо умысла в связи с столкновением судна с опорой моста нет. Также он уточнил, что тянуть с реконструкцией важного транспортного узла пока проводится расследование не имеет смысла, поэтому на восстановление его будут направлены все федеральные ресурсы.

Президент напомнил, что данная конструкция связывает гавань Балтимора и автомагистраль 695, а от работы самого оживленного порта мира зависит более 15 тысяч рабочих мест.

Кроме того, бюджетные средства будут направлены и на проведение поисково-спасательной операции, так как водолазы до сих пор ищут шестерых строителей, которые трудились на переправе в момент обрушения.

Утром 26 марта в Сети опубликовали кадры с обрушением моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта в штате Мэриленд после того, как в одну из опор врезалось грузовое судно. В связи с этим конструкция рухнула в воду вместе с несколькими машинами, которые проезжали по мосту. Сам корабль загорелся и затонул.

В СМИ появилась информация, что врезавшийся в мост контейнеровоз Dali потерял управление и предупредил департамент транспорта штата о возможном столкновении. Сингапур, под флагом которого плавало судно, взаимодействует с властями США. По данным СМИ, до 20 человек могли упасть в реку после обрушения моста.

