ТАСС: СК требует арестовать отца и дядю подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следствие требует заключить под стражу отца и дядю 21-летнего Шахина Аббасова, которого подозревают в убийстве жителя столицы из-за замечания по поводу неправильной парковки. Об этом сообщает ТАСС из зала Замоскворецкого суда Москвы.

В суде сообщили, что отец и дядя Аббасова фигурируют в уголовном деле, возбужденном по статье "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений", в качестве соучастников.

Конфликт из-за неправильной парковки произошел 17 апреля на юго-востоке Москвы. По версии следствия, 24-летний мужчина сделал замечание 21-летнему водителю по этому поводу, поэтому последний несколько раз ударил пострадавшего руками и ногами и нанес ему не менее одного удара ножом в область живота. После подозреваемый скрылся с места преступления, а 24-летний мужчина погиб.

СКР возбудил уголовное дело. Следователи сообщили, что возможным убийцей является гражданин одной из стран СНГ, нелегально находящийся в РФ.

Днем 19 апреля его и еще двух соучастников задержали в Ростовской области. До этого его отца, дядю и знакомого также задержали до избрания им меры пресечения.

