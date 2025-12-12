Форма поиска по сайту

12 декабря, 14:06

Происшествия

Пьяный мужчина выбросил из окна двух котов в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Одинцове задержан 34-летний местный житель, который в состоянии алкогольного опьянения выкинул из окна своей квартиры на улице Триумфальной двух котов и вещи, заявили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

"В результате падения животные погибли", – уточнили в ведомстве.

Полицейские доставили мужчину в отдел для разбирательства. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее специалисты Зеленоградской государственной ветеринарной клиники спасли кота, получившего множественные огнестрельные ранения. При поступлении владельцы 5-летнего Тимофея сообщили, что травмы он получил во время прогулки в частном секторе.

По словам ветеринаров, у животного был пробит кишечник в 24 местах и повреждена селезенка в двух точках. Также в грудной клетке и мышцах бедра были обнаружены пули. Хирург Евгений Цыбин провел более трех часов за операцией и сумел спасти практически безнадежного пациента.

происшествияживотные

