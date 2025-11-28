Жителя Новокузнецка будут судить за жестокое избиение щенка

Фото: телеграм-канал "Полиция Кузбасса"

В Новокузнецке возбудили уголовное дело в отношении мужчины, жестоко избившего своего 9-месячного щенка, сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Кемеровской области.

По данным МВД, ЧП произошло в мае в жилом доме на улице Вокзальной. Местный житель услышал визги животного, которые будто бы доносились из подъезда. Он решил проверить камеры видеонаблюдения. На кадрах он увидел, как его сосед поднимает щенка стаффордширского терьера за ошейник, бросает его и избивает руками и ногами.

Неравнодушный житель обратился в правоохранительные органы, которые быстро установили личность хозяина собаки и задержали его. Мужчина объяснил, что срывал свою злость на животном по кличке Рокки из-за личных проблем.

Ветеринары обследовали собаку и зафиксировали у нее множественные травмы: перелом задней лапы, ушибы и ссадины, которые покрывали около 60% тела. Обвиняемый пытался утверждать, что щенок получил раны самостоятельно, но эксперты опровергли его слова.

Сейчас собаку изъяли у владельца и передали опекуну. Уголовное дело по факту жестокого обращения с животным направлено в суд. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее уголовное дело завели на 47-летнего мужчину, избившего собаку-инвалида в Подольске. Инцидент произошел, когда хозяйка питомца оставила животное у подъезда и поднялась домой за вещами. Мужчина попытался пропустить собаку в подъезд, на что она его укусила. После этого местный житель отсоединил животное от специальной коляски и избил. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.