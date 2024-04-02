02 апреля, 13:32Происшествия
Подросток погиб после стрельбы в финской школе
Фото: 123RF/robson309
12-летний подросток погиб в результате стрельбы в школе района Виертола города Вантаа в столичном регионе Финляндии. Об этом рассказал представитель полиции Илкка Коскимяки.
"Еще двое детей получили серьезные ранения", – цитирует его ТАСС.
Он напомнил, что инцидент со стрельбой произошел 2 апреля примерно в 9 часов по местному времени. Изначально сообщалось о трех пострадавших подростках.
По данным местной полиции, стрелок был задержан местными органами правопорядка. В настоящее время расследование продолжается.