Подросток погиб после стрельбы в финской школе

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12-летний подросток погиб в результате стрельбы в школе района Виертола города Вантаа в столичном регионе Финляндии. Об этом рассказал представитель полиции Илкка Коскимяки.

"Еще двое детей получили серьезные ранения", – цитирует его ТАСС.

Он напомнил, что инцидент со стрельбой произошел 2 апреля примерно в 9 часов по местному времени. Изначально сообщалось о трех пострадавших подростках.

По данным местной полиции, стрелок был задержан местными органами правопорядка. В настоящее время расследование продолжается.