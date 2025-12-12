Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подлете к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один БПЛА, который летел на Москву. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – отметил градоначальник.

Атаки вражеских беспилотников на российскую столицу фиксировалась с ночи 12 декабря. В общей сложности силы ПВО сбили 10 дронов. На этом фоне в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево введены временные ограничения.

Несмотря на это, воздушная гавань продолжает обеспечивать прилет и вылет самолетов по согласованию с соответствующими органами. Но пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию и корректировкам в расписании.