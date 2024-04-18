Новости мира: столкновения протестующих и полиции начались у Дома правительства в Тбилиси

В Тбилиси начались столкновения митингующих и полиции у Дома правительства. Там проходят протесты против законопроекта об иноагентах. Документ рассматривают в парламенте. Согласно ему, общественные организации должны будут раскрывать свои источники дохода.

Израиль усиливает военные действия в секторе Газа. По словам очевидцев, бомбардировки по интенсивности возвращаются к декабрю 2023 года. В частности, речь об ударах по жилым кварталам в лагере палестинских беженцев Нусейрат. Местные власти сообщают о десятках новых жертв и пострадавших.

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