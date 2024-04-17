Премьер Кобахидзе: Грузия примет закон об иноагентах вопреки критике других стран

17 апреля, 17:00Политика
Фото: ТАСС/Александр Патрин
Грузия не откажется от принятия закона об иноагентах, несмотря на критику других стран. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.
Говоря о заявлениях американских и европейских политиков, в частности генсека НАТО Йенса Столтенберга и канцлера ФРГ Олафа Шольца, Кобахидзе заявил, что они не содержат аргументов, которые позволили бы рассмотреть отказ от инициативы.
Ранее депутаты Грузии на пленарном заседании одобрили в первом чтении законопроект об иноагентах. Он был принят единогласно. При этом представители оппозиционных партий не участвовали в голосовании.
В связи с новым законопроектом в Грузии начались митинги. Протестующие потребовали от властей ухода в отставку.
На протестах были задержаны более 14 человек. Свою поддержку протестующим выразила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Новости мира: законопроект об иноагентах спровоцировал протесты в Грузии