Премьер Кобахидзе: Грузия примет закон об иноагентах вопреки критике других стран

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Грузия не откажется от принятия закона об иноагентах, несмотря на критику других стран. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

Говоря о заявлениях американских и европейских политиков, в частности генсека НАТО Йенса Столтенберга и канцлера ФРГ Олафа Шольца, Кобахидзе заявил, что они не содержат аргументов, которые позволили бы рассмотреть отказ от инициативы.

Ранее депутаты Грузии на пленарном заседании одобрили в первом чтении законопроект об иноагентах. Он был принят единогласно. При этом представители оппозиционных партий не участвовали в голосовании.

В связи с новым законопроектом в Грузии начались митинги. Протестующие потребовали от властей ухода в отставку.

На протестах были задержаны более 14 человек. Свою поддержку протестующим выразила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

