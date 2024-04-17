Президент Грузии заявила, что наложит вето на закон об иноагентах

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон об иноагентах. Об этом она рассказала в интервью с BBC.

Она подчеркнула, что сделает это, так как закон противоречит стратегии и рекомендациям Европейского союза. До этого лидер государства провела экстренную встречу с послами ЕС, США и Великобритании, обсудив ситуацию в стране.

Протесты в стране начались после принятия в первом чтении закона об иноагентах, согласно которому такой статус получат организации, доходы которых более чем на 20% состоят из иностранных средств. 17 апреля парламент Грузии одобрил законопроект в первом чтении.

Ранее Зурабишвили поддержала протестующих и заявила, что Грузия не поддастся "ресоветизации". Протестующие, в свою очередь, выдвинули требование к правительству уйти в отставку.