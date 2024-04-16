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16 апреля, 07:45

Происшествия

Новости регионов: вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой 4,5 км

Новости регионов: вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой 4,5 км

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Вулкан Эбеко на Сахалине выбросил столб пепла на высоту 4,5 километра. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. В свою очередь, в региональном управлении МЧС заявили, что ничто не угрожает жителям Северо-Курильска, который находится в семи километрах от вулкана. Пеплопада не было, запах сероводорода не ощущался, однако для авиации установили оранжевый код опасности. Он означает повышенную активность вулкана с высокой вероятностью извержения.

В шести округах Курганской области из-за паводка подтоплена почти тысяча домов и приусадебных участков. В городе перекрыли движение для легковых автомобилей по шоссе Тюнина. В регионе ожидаются осадки и южный ветер до 14 метров в секунду. Это будет способствовать ускорению течения воды в реке Тобол в сторону Кургана.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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