Трамп выбыл из списка богатейших людей мира по версии BBI

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Бывший президент США Дональд Трамп выбыл из списка 500 богатейших людей мира. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Одной из причин упадка капитала бывшего лидера США стал провал компании Trump Media&Technology Group Corp (TMTG), которая управляет социальной сетью Truth Social. Ее капитал упал в цене на треть с начала апреля.

Акции TMTG 10 апреля потеряли 8,57% стоимости. Таким образом, состояние Трампа опустилось до 4,6 миллиарда долларов при границе 5,76 миллиарда долларов для попадания в рейтинг.

Ранее Трамп запустил собственный бренд кроссовок Trump Sneakers. В линейку вошли сразу три пары. СМИ сообщали, что первую партию обуви раскупили спустя несколько часов.

