Линейку кроссовок Трампа раскупили через несколько часов после запуска – СМИ

Фото: gettrumpsneakers.com

Бывший американский президент Дональд Трамп запустил лимитированную линейку золотых кроссовок, которая была раскуплена спустя несколько часов. Об этом пишет Axios.

По информации портала, кроссовки получили название The Never Surrender High-Tops, на них представлена буква "Т" и флаг США. Уточняется, что обувь будет представлена в ограниченном количестве – тысяча пар, цена пары – 399 долларов. Кроме того, на десяти случайных парах стоит автограф политика.

Ожидается, что кроссовки поступят в продажу в июле этого года, все доступные по предзаказу пары раскуплены. На сайте также можно увидеть еще две модели кроссовок стоимостью 199 долларов. Они доступны для предзаказа.

В материале напомнили, что презентация обуви прошла 17 февраля в Филадельфии.

На презентации Трамп отмечал, что давно хотел создать собственные кроссовки. По его словам, с ним работают замечательные люди, придумавшие их. Он думает, что обувь будет иметь успех.

Ранее политик заявил, что действующего главу Белого дома Джо Байдена контролируют фашисты. Он добавил, что Байден является коррумпированным человеком и ужасным президентом.

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