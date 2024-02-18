Трамп заявил, что Байдена контролируют фашисты

Фото: depositphotos/actionsports

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что действующего главу Белого дома Джо Байдена контролируют фашисты. Об этом он заявил во время выступления перед своими сторонниками в штате Мичиган.

"Джо Байден и контролирующие его фашисты представляют собой угрозу демократии", – приводит ТАСС слова Трампа.

Он добавил, что Байден является коррумпированным человеком и ужасным президентом.

Дональд Трамп регулярно выступает с критикой в адрес Джо Байдена и его политики. К примеру, ранее Трамп заявил, что действующий президент США может даже не осознавать, что он еще жив.

До этого Трамп предположил, что третья мировая война может начаться до истечения президентского срока Джо Байдена, который не справляется со своими обязанностями.

Новости мира: экс-президент США прокомментировал состояние Байдена