Трамп заявил, что третья мировая война может начаться до окончания срока Байдена

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Третья мировая война может начаться до истечения президентского срока Джо Байдена, который не справляется со своими обязанностями. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

По словам политика, до выборов остается девять месяцев и это большой срок.

"За это время у нас есть все шансы начать третью мировую войну, потому что кто-то не справляется со своими обязанностями", – заявил Трамп, имея в виду Байдена.

Как считает Трамп, над нынешним главой Соединенных Штатов смеются и не уважают.

Ранее Трамп заявил, что Байден выйдет из борьбы за пост на предстоящих в этом году выборах. До этого бывший президент США уже высказывал подобные мысли.

Так, в интервью телеведущему Такеру Карлсону Трамп предположил, что нынешний лидер страны "не дотянет" до выборов 2024 года. Он отметил, что Байден старше его на несколько лет и слаб абсолютно во всех отношениях, а когда ходит, "не может поднять ноги от земли".

Трамп также заявлял, что у Байдена недостаточно крепкое физическое здоровье даже для игры в гольф.