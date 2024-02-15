Путин рассказал, с каким президентом США России будет лучше работать

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Россия будет работать с любым президентом США, которого выберут американские граждане, но предпочтительнее будет, если победит действующий глава Белого дома Джо Байден. Об этом Владимир Путин рассказал во время интервью журналисту Павлу Зарубину, которое опубликовано в телеграм-канале Кремля.

Как отметил президент РФ, Байден более опытный и прогнозируемый политик старой формации. Вместе с тем у экс-президента США Дональда Трампа есть собственный взгляд на то, как должны развиваться отношения Америки с их союзниками, добавил Путин.

Российский президент указал на то, что американская предвыборная кампания набирает обороты и приобретает острые формы, однако вмешательство РФ в этот процесс было бы некорректным.

Путин также отдельно прокомментировал состояние здоровья Джо Байдена. По словам президента РФ, когда он встречался с американским коллегой в Женеве три года назад, в обществе уже говорили о недееспособности Байдена. Однако сам Путин при встрече с ним ничего такого не увидел.

"Ну да, он подглядывал в свою бумажку, я, честно говоря, подглядывал в свою. Ничего такого нет", – поделился Путин.

Президент РФ добавил, что не вправе давать какие-либо комментарии о состоянии здоровья Байдена, поскольку не является врачом.

Ранее СМИ сообщали о том, что американские граждане в преддверии выборов больше не видят Джо Байдена как главу государства. Отмечалось, что это связано не только с его преклонным возрастом, но и с отсутствием у него репутации сильного лидера.

До этого конгрессмен Ронни Джексон, работавший ранее врачом экс-президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа, заявил, что Джо Байден должен пройти много тестов на умственные способности, после чего с их результатами следует ознакомить американских граждан.

Байден и Трамп оказались одинаково популярны у американских избирателей