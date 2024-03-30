Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Реставрацию кинотеатра "Ударник" включили в список инвестиционных приоритетных проектов, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что здание на улице Серафимовича – часть ансамбля объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс Дома Правительства", построенного в 1928–1931 годах по проекту архитектора Бориса Иофана.



По словам мэра, в советское время в "Ударнике" проходили крупные фестивали, премьеры и недели кино.



Специалисты восстановят кровлю со специальным раздвижным механизмом и куполообразные потолки первого этажа, очистят фасады от нескольких слоёв краски. Также в здании усилят фундамент, заменят двери и окна.



Помещение оснастят современным оборудованием. Здесь расположится большой кинозал с трансформируемой сценой и несколько маленьких, а также книжный магазин и кафе. Завершить реставрацию планируется до конца 2027 года.



Собянин отметил, что работы потребуют вложения не меньше девяти миллиардов рублей. Новый статус серьезно снизит налоговую нагрузку на инвестора.

Ранее стало известно о завершении ремонта на фасадах трех домов, украшенных изображениями животных. Работы прошли в рамках региональной программы капитального ремонта. Здания расположены на улице Садовой-Кудринской, в Большом Кисловском и Даевом переулках. Их построили в Москве в 1912–1913 годах.